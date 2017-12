Claudia Rondon, da RP1 Comunicação, foi eleita presidente da Abracom, com o desafio de regulamentar a existência jurídica das empresas do setor.

Bob Wollheim, do Grupo ABC, recebe hoje Dinho França para bate-papo sobre as relações das classes C, D e E com o mundo digital. No Cubo Itaú.

Alexandra Farah lança 101 Filmes para quem Ama Moda. Domingo, no Chez Oscar.

Betty Milan lança A Mãe Eterna. Segunda, no Spot.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Renato Meirelles, do Datapopular, apresenta amanhã a pesquisa A Economia pelo Olhar dos Brasileiros.