Alexandre de Moraes não é Gabriel Chalita mas lança hoje dois livros sobre direito, ao mesmo tempo, na Livraria da Vila da Lorena.

Lydia Leão Sayeg promove almoço hoje, ao lado da presidente da Casa Hope, Claudia Bonfiglioli, para engajar patronesses. Na loja de Sayeg.

A Hermès oferece amanhã almoço para a perfumista Christine Nagel, no Parigi Bistrô.

Oswaldo Mellone desenhou coleção de camas articuladas a ser lançada amanhã na Casa Pronta, em Pinheiros.

João Lara Mesquita faz palestra hoje para o Conselho de Meio Ambiente da Fiesp.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Eduardo Muylaert e Elinor Cotait são jurados do Prêmio Mundie de Fotografia, que começa amanhã.

Sergio Telles autografa O Psicanalista Vai ao Cinema. Na Livraria Martins Fontes da Paulista, amanhã.

l O caos político que se instalou no País está conseguindo desnortear o mercado financeiro. Ontem, o preço das ações do Ibovespa despencou. Mas, contrariando a lógica, a cotação do dólar e a taxa de juros futura… também caíram. Vai entender.