Estão abertas as inscrições para o projeto Dom, do Grupo Fleury, que capacitará ONGs que atuam na área de saúde.

A Campanha #AdoteUmPetComDeficiência terá edição itinerante dia 15 de maio, na sede da Andare S.A., em Pinheiros.

A Asa fará seu tradicional bazar de Dia das Mães, quarta e quinta-feira, em Pinheiros.

O Projeto Próximo Passo, do Instituto Mara Gabrilli, apoia 22 atletas de alta performance com deficiência.

Encerram-se dia 2 de maio as inscrições para a 2ª Academia Canto em Trancoso – projeto do Mozarteum Brasileiro e da Associação Música em Trancoso em parceria com a Chorakademie Lübeck, da Alemanha.

As inscrições para a 16.ª Corrida e Caminhada promovida pelo GRAACC estão abertas no site da ONG. O evento acontece no dia 8 de maio, às 7 horas da manhã, junto ao Parque do Ibirapuera.