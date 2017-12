Marina Lima faz seu show de estreia do disco No Osso – Ao Vivo. Hoje, no Teatro Municipal da Mooca Arthur de Azevedo.

Renato Mezan lança Sociedade, Cultura, Psicanálise. Hoje, na Rua Monte Alegre.

Abre, segunda, a exposição Lasar Segall (1889-1957) – pinturas – desenhos – gravuras e esculturas na Pinakotheke do Max Perlingeiro.

Edinho Santa Cruz comemora sua carreira apresentando “Jogo do Silêncio” no Teatro Alfa. Terça-feira.

A Vivara arma almoço na Casa Jereissati. Terça-feira.

Leila Pinheiro é a convidada da Orquestra Jovem Tom Jobim no show de releitura Clube da Esquina. Segunda-feira, no Masp.

Arnaldo Antunes faz show intimista A Casa é Sua, Terça-feira, no Teatro Porto Seguro.

Até a tarde de ontem, Haddad não havia confirmado presença no ato de domingo, no Vale Anhangabaú.