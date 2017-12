Martha Medeiros desfila coleção de Noivas no Salão CasaModa Noivas, amanhã, no Pavilhão da Bienal.

O rapper Black Alien e o cantor Chico César participam do Sarau Ritmo e Poesia, no SESC Pinheiros. Hoje.

A TAM, transportadora oficial do Brasil na Rio 2016, se organiza. Fará 69 voos levando mais de 900 pessoas – atletas e equipe – entre Rio e 13 Estados.

A Virada Cultural Paulista chega este ano com novidade: serão três finais de semana em 23 cidades paulistas, em maio. Começando com um “esquenta” de Maria Gadú em SP. No dia 3, no Teatro Sergio Cardoso, na Bela Vista.