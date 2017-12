Fernando Scheller lança seu livro O Amor Segundo Buenos Aires. Terça-feira, na Cultura do Conjunto Nacional.

É na terça-feira, o lançamento do jornal Corriere Fasano, em parceria com a Editora Carbono. No Baretto.

Pierre Grego, Bruno Dias, Pedro Braun, Gustavo Guizelini, Alexandre Ceglie e Sebá inauguram, amanhã, o Blá Bar & Grill, no Itaim.

O Instituto Brasileiro de Direito do Seguro faz coquetel de lançamento de três obras sobre seguro. Na Livraria da Vila da Lorena. Hoje.

A Osesp estreia obras inéditas de Maury Buchala e Richard Rinjvos. Amanhã, na Sala São Paulo.

Chico César, Mariana Aydar e Mestrinho formam trio, na casa de forró Canto da Ema. Hoje.

A Mob arma Noite Peruana, amanhã, na Casa Baccarat.

Pela primeira vez uma mulher assume a presidência da Associação Brasileira de Anunciante. Juliana Nunes, vice-presidente da Brasil Kirin, será nomeada hoje para o biênio 2016-2018, na ESPM.