O Instituto Tomie Ohtake faz hoje a abertura da exposição Perfume de Sonho – uma Jornada ao Mundo do Café, de Sebastião Salgado, com apoio da Illy Café.

Fernando Feierabend lança, hoje, o livro O Caminho das Cores. Na Cultura do Shopping Iguatemi.

Silvia Furmanovich e Ana Maria Velloso recebem convidados para almoço de lançamento da coleção Marchetaria. Hoje, no Morumbi.

Haddad entrou ontem, no MP estadual, com representação contra o promotor Marcelo Milani, alegando perseguição política. O promotor do Patrimônio Público já o denunciou, em duas ações, por superfaturamento de multas e em obras de ciclovias.