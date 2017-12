Aloy Jupiara e Chico Otávio lançam Os Porões da Contravenção – Jogo do Bicho e Ditadura Militar, com presença de Walter Maierovitch. Hoje, no Memorial da Resistência.

Começa hoje, na Galeria Lume, a primeira individual de Luiz Hermano.

Abre hoje a mostra É Como o Vento, com pinturas inéditas do artista Sergio Lucena. Na Galeria Mezanino.

Será na terça-feira, na Casa Jereissati, o anúncio do novo hotel da Oetker Collection em solo brasileiro, o Palácio Tangará.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Responsável por levar brasileiros a fazer doutorado nos EUA, entre eles Alexandre Tombini, morreu ontem o brasilianista Werner Baer.

Correção: Paulo Bonavides não estava no encontro do juristas com Dilma no Palácio do Planalto, como informou a coluna na edição do dia 23.