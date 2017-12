Mônica Sousa recebe homenagem no Prêmio Excelência Mulher 2016. Hoje.

Também é hoje o Prêmio Geração Glamour. Na Casa Petra.

Alckmin e o príncipe Albert II, de Mônaco, abrem no domingo nova edição da Monaco Blue Initiative. Com Mário Garnero fazendo a abertura do evento.

A bailarina Juliana Moraes estreia o solo Desmonte. Na Galeria Olido. Hoje.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia Neustein, Marina Gama Cubas e Sofia Patsch.