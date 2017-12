Tuca exibe sessão abertas do documentário Estranhos na Noite – Mordaça no Estadão em Tempos de Censura, seguido de debate com José Maria Mayrink. Hoje.

Jayme Blay, da Câmara Brasil-Israel de Comércio e Indústria, pilota almoço de encontro com Luis Stuhlberger. Hoje, nos Jardins.

É hoje a abertura da mostra Antonio Maluf, Construções de uma Equação. Na Galeria Frente, no Jardins.

A Funarte lança na Livraria da Vila, o livro Stanislávski: vida, obra e Sistema, de Aimar Labaki e Elena Vássina. Hoje.

Nos dias 12 e 13 de abril, acontece a 5.ª edição do IT Brands Moda, no Morumbi.

Gig Couture abre loja e lança linha de acessórios com Luiza Setubal. Hoje, no Shopping Iguatemi.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia Neustein, Marina Gama Cubas e Sofia Patsch.