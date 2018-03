A prefeitura teve que fazer um pedestal de 50 cm para a escultura Quadrúpede, de Florian Raiss, inaugurada terça, no Parque do Povo. Para evitar que as crianças se animem e subam em cima.

De olho no mercado brasileiro, dezenove designers franceses montam QG por aqui, durante a SPFW, em junho.

Aldo Rebelo e Elói Pietá foram as estrelas da festa de aniversário de José Dirceu, no Bar Avenida. Anteontem.

Crise? Não para a italiana Magis – que tem peças no MoMA, de NY. E que abre, em 2010, a primeira loja no Brasil.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com delay de cinco dias, Liza Minelli comemorou, anteontem, seu aniversário em Porto Alegre comendo… peixe. Promete repetir a dose amanhã, depois do show em SP.

Oskar Metsavaht passou três dias em Cortina D’Ampezzo, com o cineasta Fernando Meirelles. Gravando filme publicitário.

O artista plástico Titi Freak, representado pela Galeria Choque Cultural, lança hoje Freak, seu primeiro livro.

Taís Araújo, a Helena da próxima novela de Manoel Carlos, cairá de amores pelo maduro José Mayer. O que comprova que a arte imita a vida…

Maria Bonomi, Mário Gruber e Iberê Camargo estão reunidos na mostra Mestres da Gravura: Matrizes e Gravuras da Biblioteca José e Guita Mindlin, que abre, sexta, no Espaço Cultural BM&F/Bovespa.

A TV Brasil, a TV do Lula, entrevista hoje o neo-lulista Fernando Collor.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte