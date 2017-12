Fady Harb, cantor árabe, apresenta-se no show de abertura do Mercado Persa. Dia 8, no WTC Events Center.

A cantora Verônica Ferriani faz show de encerramento de sua turnê, hoje, no Teatro Sérgio Cardoso.

Andrea Bogosian inaugura hoje sua flagship store, na Joaquim Antunes.

Malcolm Montgomery lança, também hoje, livro no Skull Bar Jardim Europa.

É hoje a pré-estreia do filme Casamento Grego 2. No shopping JK Iguatemi.

Marcelo Faisal recebe em seu estúdio os sócios Alexandre Pernet e Geraldo Mattar, do Soul Kitchen, para a segunda edição do projeto. Hoje, no Estúdio.

Dois shows acontecem no final de semana de Páscoa no Itaú Cultural: na sexta-feira, a noite é do grupo Seis Canta. Sábado e domingo, do Rubi.

A Daslu arma, hoje, sua oficina de Páscoa, no shopping JK Iguatemi.

O Restaurante Fasano vai abrir, pela primeira vez em sua história, para o almoço de Páscoa no domingo.