É hoje a inauguração do Teatro Santander, com apresentação do musical We Will Rock You. No Complexo JK.

Artur Dutkiewicz, pianista polonês, apresenta-se hoje, no Sesc Consolação.

Helô Rocha arma coquetel em sua loja dos Jardins. Hoje.

Estreia, hoje, o musical Cinderella. No Teatro Alfa.

Também nesta terça Marcelo Moscheta abre sua mostra, na Galeria Vermelho.

Na caravana de Haddad à zona leste de SP, no sábado, o prefeito arriscou falar sobre os seres mais lerdos do planeta. Citou o jabuti e a lesma, mas destacou que as obras do metrô de SP… ganham de todos eles. Elas “andam 27 centímetros por hora”, alfinetou