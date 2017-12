Adam Levine, do Maroom 5, comemorou seu aniversário, anteontem no Skye. Não havia área reservada, mas os seguranças não deixaram ninguém se aproximar. Cantaram “parabéns” duas vezes, o vocalista tomou cerveja e saiu por volta das 2 h 30 .

Gustavo Franco, Alexandre Schwartzman, Flávio Rocha e Carlos Pereira fazem talk-show sobre “Perspectivas de 2016”. Terça-feira, no Grand Hyatt.

A M|Checon Cenografia terá seu próprio camarote no show do Maroon 5, hoje, no Allianz Parque.

A Aperol arma festa sunset no RoofTop5, amanhã.

Estreia, na segunda-feira, a peça Ou Tudo ou Nada. No Theatro NET SP.

A revista MADE recebe convidados para o lançamento do Anuário de Luxo 2016, na Estação São Paulo. Terça.

Coisa rara. O BC fez uma operação cambial de “ swap reverso”, ontem, para evitar que o real se valorizasse ainda mais, atrapalhando as exportações.