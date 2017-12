Banda Alencastro faz show de seu primeiro álbum, no Karavelle Amauri. Hoje.

O Marshmallow Laser Feast, de Londres, participa com obra inédita na mostra Vestígios Paulistanos – Poética da Metrópole Distraída. Que abre hoje na Galeria de Arte Digital Sesi.

Hildegard Angel participa de caminhada em homenagem à mãe, Zuzu Angel, na Corrida Por Manoel, que relembra o operário Manoel Fiel Filho. Terça-feira que vem, com saída no prédio da Bienal.

Guto Lacaz abre a exposição Máscara Negra, painéis cinéticos na Galeria Arte Aplicada.

Renan Santos e Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, e Rogério Chequer, do Vem Pra Rua, entre outros, passaram ontem o dia fazendo corpo-a-corpo com deputados e senadores no Congresso. Correndo para ampliar a bancada anti-Dilma.