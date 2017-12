Estreia, hoje, o musical Gilberto Gil, Aquele Abraço, no Teatro Procópio Ferreira.

Abre hoje o espaço House Of Van na Casa das Caldeiras.

O vocalista do Maroon 5, Adam Levine, ganha festa da marca de jeans John John. Hoje, em São Paulo.

O projeto britânico Sofar Sounds estreia amanhã o Sofar Talks –série de debates sobre o mercado da música. Na Cultura do Shopping JK.

Cicila Street e Edo Rocha pilotam coquetel da Dior. Amanhã, no Shopping Cidade Jardim.

E a Lava Jato invadiu o futebol. Com discurso de Deltan Dallagnol, o Coritiba, do Paraná, criou o programa Conduta Coxa Branca. Com cartilha de comportamento e canais para denunciar erros.