Marina Zumi abre a exposição Dinergia, na A7MA Galeria, na Vila Madalena. Hoje.

Swarovski inaugura loja no Shopping Iguatemi. Hoje.

Acontece hoje o show Punhal de Prata. No Teatro da Rotina / Consolação.

É hoje a abertura da mostra Nova Fotografia 2016: Selvageria, com o trabalho do coletivo SelvaSP, no MIS.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gregório Duvivier estreia, amanhã, sua peça Uma Noite na Lua, no Teatro J. Safra.

Quem entrou ontem no site de Maria Sharapova ainda poderia ver banners das marcas que suspenderam seu patrocínio – entre elas a Nike, a Tag Heuer e a Porsche.