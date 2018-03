Clássicos do modernismo brasileiro, como Guignard, Volpi, Bonadei, Portinari e Bandeira estão reunidos na mostra Modernos de Sempre. Vernissage terça, na Galeria Dan.

Jesus Pinto da Luz tomou gosto pela cabala. O namorado de Madonna esteve, sábado de manhã, no Centro de Cabala do Rio. Discreto e compenetrado.

Finalmente, Cassandra Wilson aceitou turnê pela América Latina. Traz seu suíngue para o Bourbon Street. Em maio.

Caio Túlio Costa lança o livro Ética, Jornalismo e Nova Mídia – uma Moral Provisória. Na Livraria Cultura, dia 30.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois de dois meses no MAM do Rio, chega a São Paulo a exposição itinerante de Vik Muniz. As 131 fotografias, mais três vídeos, aterrissam no Masp. Em 23 de abril.

Teresa Perez apresenta seu Traveller Book, dia 26, no Shopping Iguatemi. Prefácio de Nirlando Beirão.

Renée Behar convidou o gemólogo Rafael Medina para palestra. O encontro será dia 24, em sua loja dos Jardins.

O fotógrafo Claudio Edinger lança livro e abre exposição. Hoje, na Galeria Arte 57.

Ser famoso, ainda que por tabela, custa caro. O mágico Sandro Pedroso, novo namorado de Susana Vieira, contratou um assessor de imprensa. Só para avisar, a quem interessar possa, que não fala de sua vida pessoal.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte