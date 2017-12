É hoje a abertura da mostra 55SP, de Julia Morelli, na galeria Emma Thomas.

Lala Rudge arma almoço de lançamento de coleção, hoje, no Manioca do Shopping Iguatemi.

Estreia, quinta, o show Juca Chaves Em Ritmo de Lava Jato. No Teatro Italia.

O restaurante Clos arma jantar em parceria com o Kurotel. Amanhã.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A estudante brasileira Isadora Martins da Nobrega, do 2.º ano do ensino médio no St. Francis College, recebeu o Cambridge Top in The World Awards. Pela maior nota em língua portuguesa