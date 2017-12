A convite de Milú Villela, Juca de Oliveira faz a leitura do Cântico das Criaturas, de São Francisco de Assis. Hoje, no MAM, na abertura da mostra Natureza Franciscana.

Alberto Hiar, Anuar Tacach e Henrique Fogaça armam o primeiro Music on The Roof, hoje, no Jamile.

Acontece hoje o desfile da Thelure. Nos Jardins.

Quem acompanhou o vaivém de Mick Jagger na festa dada a ele na quinta-feira, em São Paulo, reparou: a cada duas ou três pessoas que cumprimentava, ele… passava álcool gel nas mãos.