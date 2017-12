David Uip é o primeiro convidado do ano do Lide. Assunto? Políticas de combate ao mosquito da dengue e da zika. Dia 15, no Hotel Pullman.

Helena Rizzo prepara experiência gastronômica para a Bobstore. Hoje, nos Jardins.

A Democrart arma coquetel da exposição Sobre Bicicletas e Poesias Urbanas. Hoje.

Fabiana Milazzo anuncia parceria denim com a Canatiba. Com festa, hoje, nos Jardins.

Tamanho foi o auê causado pelas presenças de Ron Wood e Keith Richards, no Mani, que decidiu-se por montar uma mesa no espaço ao lado, no Manioca. Assim, o petit comité de dez pessoas pôde jantar tranquilamente.