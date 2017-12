Marco Aurélio Mello será homenageado com o lançamento do livro Direito Financeiro na Jurisprudência do STF, escrito por 21 juristas e inspirado em ações e textos do ministro. Hoje, na Biblioteca do STF, em Brasília.

Michel Safatle arma jantar da Casa Cor no Parigi. Hoje.

O tenor Jean William se apresenta hoje no lançamento do Anuário da Justiça de São Paulo, do Conjur. No TJ-SP.

Quem viu se espantou. A Comissão de Assuntos Econômicos debateu e aprovou ontem de manhã – e a TV Senado exibiu – a programação monetária do governo para o quarto trimestre… de 2015.