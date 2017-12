A Fundação Itaú Social e a cidade de Santos promovem o Dia da Família na Escola. Dia 11, nas 80 unidades da rede municipal.

Começa hoje o carnaval da The History. Serão quatro noites – com Rosas de Ouro, Vai Vai, Mocidade Alegre e Gaviões da Fiel. Na Vila Olímpia.

A Casa Bossa, no Shopping Cidade Jardim, abre suas portas para o ‘Bloquinho da Cidade’ no dia 13.

A Secretaria de Saúde do Estado distribui 21 mil preservativos hoje e amanhã, no sambódromo do Anhembi. Em ação de conscientização dos foliões e de prevenção à Aids.