Ricardo Tripoli faz palestra, hoje, sobre São Paulo no Diálogos Metropolitanos. Na Casa do Saber.

O tenista brasileiro Marcelo Melo joga, hoje, uma partida inédita via… Twitter.

O Fórum Brasileiro de Segurança entrou no TOP Thinks Tanks das Américas do Sul e Central – ranking organizado pela Universidade da Pensilvânia.

Para quem gosta mais de ver do que pular carnaval, a Associação de Bandas de SP montou a Mostra dos Blocos e Bandas Pioneiras do Carnaval de Rua de SP. Até dia 12, na Associação Comercial do Centro.