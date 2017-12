É hoje a nova sessão de Rainer Fassbinder no projeto Tela Clássica, do Sesc Pinheiros. O filme do dia é Pioneiros de Ingolstadt.

A A.Niemeyer faz seu preview de inverno, hoje, na loja do Shopping Iguatemi.

O livro Décor Tables, de Sandra Fóz – da famosa Pousada do Sandi, em Paraty – já está nas livrarias.

Com a meta levar a coleta seletiva a toda a cidade até março, a Secretária de Serviços lança amanhã a campanha “SP Gentil”. Minientrevistas e documentários sobre reciclagem e o trabalho feito na capital serão divulgadas em site na internet.