Abre, segunda-feira, no CCBB, a mostra Mondrian e o Movimento de Stijl.

O maestro Carlos Moreno lança o livro Do Arteiro ao Artista. Terça, na Cultura do Conjunto Nacional.

É amanhã o a festa Moqueca do Tutu, no restaurante Obá. Em homenagem a Iemanjá.

Quem assistiu ontem ao Aberto da Austrália pela TV, notou. O torneio continua exibindo nas laterais das quadras de tênis o nome da casa de apostas William Hill. Bem no meio do escândalo mundial sobre a compra de jogadores do esporte.