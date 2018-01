Direto do Secovi: o número de contratos de aluguel em São Paulo caiu 2,5% em comparação com 2014. A maior queda desde a criação da metodologia em 2005.

Andréa Chammas Kurbhi e Roberta Nahas comemoram os 30 anos da Spezzato com almoço no Santinho, do Teatro Municipal. Amanhã.

Estreia, sexta, o espetáculo multimídia Nise da Silveira- Guerreira da Paz. No Masp.

Tiago Iorc abre sua temporada de 2016 com o show Troco Likes, apresentando repertório inédito, todo em português. Sexta e sábado, no Tom Jazz.