João Carlos Martins e o pianista Arthur Moreira Lima comemoram seus 75 anos com concerto no Masp, quinta. Com renda revertida ao Instituto Horas da Vida.

A Zipper Galeria abre hoje o Salão dos Artistas sem Galeria e a mostra Imagem em Processo, de Márcio H. Mota.

Antônio Peticov abre exposição de suas obras, hoje, no Espaço Cultura Cristal.

A “propaganda gratuita” dos candidatos no rádio e na TV vai custar, este ano, R$ 576 milhões em renúncia fiscal. Um eleitor já fez a conta: não é nada, não é nada, são R$ 16,4 milhões por dia.