Acontece segunda-feira, no CCBB, a pré-estreia da peça Chet Baker, Apenas um Sopro. Com Paulo Miklos, Anna Toledo, Jonathas Joba, Piero Damiani e Ladislau Kardos no elenco.

Estreia, hoje, o espetáculo Irmã Selma, no Teatro Gazeta.

Camilla Castro se apresenta hoje no Lapa 40 Graus.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A abertura da mostra coletiva Totemonumento será na segunda, na Galeria Leme.

E desde ontem está disponível nas plataformas digitais o disco Teresa Canta Cartola, com Teresa Cristina cantando clássicos do sambista.