Gabriel Chaim conversa com Marcello Dantas, na Zipper Galeria, sobre a experiência como fotógrafo na guerra na Síria. O assunto é tema da exposição Filhos da Guerra, em cartaz na galeria, nos Jardins.

Depois de Piracicaba e Taubaté, Santos é a próxima cidade a receber a exposição itinerante Museu do Futebol na Área. A partir de hoje, no Museu Pelé.

A Ana Cury Consultoria realiza a primeira edição do FWTeen, amanhã, na ilha de Comandatuba, em parceria com a Rosa Chá.

Conforme o blog adiantou ontem: Estão disponíveis, no site da Cosac Naify – que encerrou suas atividades – últimas edições do livro de David Bowie. Com letras originais, objetos pessoais e figurinos.