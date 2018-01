Fernando e Sorocaba e Tiago Abravanel subirão juntos no palco do Camarote Bar Brahma SP, dia 6 de fevereiro, no Sambódromo do Anhembi.

Estreia hoje, Putz Grill…, novo stand up de Oscar Filho. No Teatro Gazeta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Manuel Enriquez Garcia foi eleito anteontem o novo presidente do Conselho Regional de Economia. Seu vice será Francisco Prisco Neto.

O canal TV Flamengo ficou em primeiro lugar, entre os times brasileiros, em crescimento de telespectadores, com 12.750 novos adeptos em 2015. O top 1 mundial foi o Barcelona.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia Neustein, Marina Gama Cubas e Sofia Patsch.