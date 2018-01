O Sesc Ipiranga abre o projeto Lira Paulistana: 30 Anos. E depois? Com show de Arrigo Barnabé, Luiz Tatit e Livia Nestrovsky. Hoje.

A peça Os Guarda-Chuvas, de Luccas Papp, virou livro pela editora Giostri e será lançado amanhã. Com direito a apresentação do espetáculo no Espaço Parlapatões.

Começa terça, no Itaú Cultural, série de eventos em torno dos documentários Figuras da Dança, da SP Cia de Dança.

Os chefs Celia Miranda e Gustavo Mattos, do Chez Nous Chez Vous, comemoram. Foram aceitos pela prestigiada Académie Culinaire de France.

Para comemorar o aniversário de SP, acontece, dia 23, no Memorial da América Latina, o Festival do Pastel. O petisco foi considerado o mais paulistano em uma votação realizada na internet.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia Neustein, Marina Gama Cubas e Sofia Patsch.