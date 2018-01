A Vogue já tem data para o seu tradicional baile de carnaval. Dia 28 deste mês, no Hotel Unique. E o tema é Pop África.

O Menino Que Não Sabia Chorar, texto premiado de Paula Autran, volta sábado ao Teatro Viradalata. Parte do festival de férias com peças infantis, que vão até o final do mês.

A Lei Brasileira de Inclusão chega batendo recordes. Tramitou 15 anos, vigora há dois dias… e já está recebendo críticas, por não proteger direito as pessoas deficientes.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia Neustein, Marina Gama Cubas e Sofia Patsch.