Estreia hoje o espetáculo O Quebra-Nozes. No Teatro Alfa.

Abre, amanhã, individual de Carla Chaim, na Casa Nova Arte.

Será na terça, o lançamento da biografia de José Junior. Escrita por Luis Erlanger. Na Cultura do Conjunto Nacional.

A Pinacoteca faz sua última exposição do ano, com obras de artistas afrodescendentes do acervo do museu. Amanhã.

Isso que se chama de rasante. Dilma ficou duas horas na Argentina, para a posse de Maurício Macri e seis horas e meia no avião presidencial, entre idas e vindas ao país vizinho.