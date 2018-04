No encontro do IDDD, anteontem em São Paulo, advogados queriam leiloar… a camisa de Antônio Carlos de Almeida Castro, o Kakay. Com estampa de flores, além de jeans e tênis, ele foi o único a destoar dos colegas engravatados.

Abre hoje, no Masp, a mostra Acervo em Transformação, que traz de volta os cavaletes de cristal de Lina Bo Bardi.

Ana Raia e Helena Augusta realizam encontro com o alquimista Joel Aleixo. Hoje, no Jardim Paulistano.

O CCBB exibe quatro filmes de André Bushatsky até segunda. Hoje, o diretor dá palestra sobre criatividade na produção de documentários.

Luna Tripoli arma coquetel de lançamento de sua marca. Amanhã, nos Jardins.

Patrícia Mattos e Paula Gallo promovem o Natal do Bem. Hoje, em Perdizes.

Foi ontem, na Câmara de Combate à Corrupção do MPF, a homenagem a Rosangela Lyra “pelo esforço cívico dedicado à campanha 10 medidas contra a corrupção”. Na Procuradoria Geral da República em Brasília.