Baba Vacaro faz hoje o lançamento da Cidadela das Artes. No Sesc Pompeia.

É hoje o Dia da Solidariedade, organizado pelo Instituto GPA. Com a iniciativa, esperam arrecadar 700 toneladas de alimentos.

Abre hoje a Ocupação Grupo Corpo. No Itaú Cultural.

Sergio Sister estará hoje na Galeria Nara Roesler para um bate-papo, no encerramento de sua exposição.

Acontece, segunda, a última Jornada Mulheres Empreendedoras Realizadoras de Sonhos do ano. Na loja Ao Vivo, na Vila Madalena. Em 2016, o projeto viaja ao Uruguai.

Em parceria com o portal As Meninas, o Shopping JK realiza a primeira edição do Women Experience. Terça.

Preocupado com os movimentos pró-impeachment, o diretório municipal do PT vai discutir hoje, em batismo de novos filiados, ressuscitar a Frente Todos pela Democracia – movimento que estava adormecido. Para defender a continuação do governo Dilma.