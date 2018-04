Celio Ashcar Junior foi eleito chairman da Ampro para o biênio 2016/2017.

Joyce Pascowitch autografa Poder, Estilo e Ócio. Hoje, na Livraria da Vila da Lorena.

Acontece hoje o lançamento do livro 100 Anos de Feiras Livres. No Mercado Municipal.

Ida Maria Frank assina seu o livro Due Cuochi: uma Década de Boa Mesa. Hoje, na filial do restaurante no Shopping Cidade Jardim.

Lu Alckmin pilota bazar em prol da Escola de Moda do Fundo Social de Solidariedade de SP. Hoje, no Palácio dos Bandeirantes.

Acontece hoje o lançamento da nova loja da Rolex, no Shopping Iguatemi.

Delfim Netto dá palestra, amanhã. No Terraço Itália.

Chris Pitanguy lança coleção de tiaras com a Drogaria Iguatemi. Quinta, no restaurante Forneria San Paolo.

E FHC foi aplaudido de pé por 150 clientes do Rodeio Iguatemi. Foi quando entrou para almoçar, domingo.