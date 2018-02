Giovanni Bianco pilota noite de autógrafos do livro Say a Little Prayer. Hoje, na Livraria Cultura do Iguatemi.

Começa hoje a mostra Buraco, de Bruno Drolshagen. Na galeria Blau Projects.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Jac Leirner abre exposição, hoje, no Galpão Fortes Vilaça.

É hoje a inauguração do Natal da Vila Madalena, com direito a grafite e jardim sustentável na LojaAoVivo.

Caroline Celico, da Fundação Amor Horizontal, comanda jantar do Dia Mundial da Doação. Terça-feira, no Itaim.

A Calvin Klein Jeans vai fechar a Praça das Artes para a festa Nocturne. Quarta-feira.

Em grupo de WhatsApp de vereadores e deputados petistas, um integrante comentou a votação em que se decidiu pela prisão de Delcídio Amaral: “59 a 13 pela prisão. Tinha que ser justo 13?”