Em seu casamento com Clarisse Sette, sábado, no Rio, Claude Troisgros não disfarçava a felicidade de ver a família da França presente. Especialmente seu pai, o também chef Pierre Troisgros. No domingo, todos foram almoçar no Fasano al Mare.

Esta coluna errou ao identificar Helga Hoffmann com Catarina Malan, em foto no sábado. Mas pelo tamanho da indignação da economista em e-mail à coluna, pode-se deduzir que ela acertou todas suas previsões sobre a crise econômica. Parabéns, Helga.

Surpresa. O lotadíssimo show da banda Sua Mãe, de Wagner Moura, não precisou de luz estroboscópica, sábado, no Studio SP: os flashes das tietes tiveram o mesmo efeito.

Sérgio Viotti faz, amanhã, no Artestudio Mauro Chaves, demonstração das obras de Shakespeare, com direito a analogia com a cena pública atual.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Direto do túnel do tempo, Paul McCartney assistiu ao desfile da filha Stella, em Paris, semana passada, a bordo de um terno de lapela estreita. Com pinta de anos 60. Contemporânea, Meryl Streep estava por lá.

A quem interessar possa sobre o possível affair entre Rodrigo Santoro e Natalie Portman, o próprio responde: “Estamos ficando, mais ou menos.”

Mariannita Luzzati abre, hoje, mostra na Galeria Baró Cruz.

O inverno ainda está longe. Mas a ordem já foi dada: batom vermelho e coque são os pontos-chave da nova estação.

Leia outras notas no blog da coluna Direto da Fonte