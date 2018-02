Acontece hoje o Leilão de Parede em prol da Associação Civil Anima. Na Galeria Luisa Strina, nos Jardins.

Começa hoje o Festival de Fado, que conta com apresentações de Carlos do Carmo e Cuca Roseta. No Teatro J. Safra.

A TV Cultura convida para a pré-estreia do documentário Tomie Ohtake. Que ocorre hoje, no Espaço Itaú de Cinema.

Simon Evans abre sua nova exposição Interior Design – na Galeria Fortes Vilaça. Hoje.

Silvana Occhialini lança livro sobre Feng Shui. Dia 19, na Saraiva do Vila Olímpia.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia Neustein, Marina Gama Cubas e Sofia Patsch.