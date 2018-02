Roberto Kalil recebe amanhã a medalha de Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados. Em Brasília.

É hoje o lançamento da linha masculina de Adriana Bittencourt #Nourmasculino. Como parte do evento isummer do Iguatemi, cuja vendas serão revertidas para instituição Make a Wish.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Daslu abre oficialmente seu tradicional Natal, na loja do JK Iguatemi. Hoje.

A NK Store inaugura a pop-up Kamikaze Summer Oasis. Hoje, nos Jardins.

Marcela Thompson, Eric de Sylos e Artur Vereta inauguram o L’Entrecôte de Paris no Shopping Cidade Jardim. Hoje.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia Neustein, Marina Gama Cubas e Sofia Patsch.