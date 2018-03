A mineira Larissa Mattos e a búlgara Irina Kodin representarão o Brasil na YouTube Symphony Orchestra. Foram selecionadas pela Internet para compor a concorrida orquestra do site. Com apresentação nos dias 12 e 15 de abril no Carnegie Hall, em Nova York.

Barbie, a cinquentona enxuta, será homenageada pelo Shopping Cidade Jardim. Com exposição composta de exemplares raros da boneca. Vestida por Dior e Givenchy, entre outros. A partir de segunda.

Daniel, o cantor, vai comemorar sua estreia como ator global fazendo pocket show, na festa de lançamento de Paraíso. Domingo, no Moinho São Paulo.

Vincente Cassel, que não deu as caras por aqui no carnaval, é a imagem do novo perfume da casa Yves Saint Laurent.

Depois de viver Bentinho, em Capitu, Michel Melamed volta ao palco com o seu Homemúsica. Hoje, no Sesc Consolação.

Uma exposição de Mira Schendel irá ocupar sala do MoMA, em Nova York. Em abril.

Estreia hoje, no Teatro Sérgio Cardoso, a peça 2º d. pedro 2º, do grupo brasileiro Les Commédiens Tropicales.

Empresários brasileiros e americanos abriram em São Paulo a Câmara de Comércio Brasil-EUA da Flórida. Presidida por Samir Choaib.

Quem diria. The Fat Duck, um dos melhores restaurantes do mundo, foi fechado temporariamente, em Londres. O menu degustação não caiu lá muito bem em alguns clientes.