A Acrefi reúne hoje Joaquim Barbosa, Delfim Netto, Eduardo Giannetti e James Conrad, para debater os rumos do Brasil no cenário mundial. No Teatro Cetip.

Bia Penha lança o seu livro AZUL, hoje, na apArt Private Gallery.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acontece hoje o coquetel da parceria entre Renan Serrano, da Trendt, e a Alcaçuz. Hoje, nos Jardins.

É hoje o lançamento da marca Seiva, de Ana Cezar de Andrade. Na Vila Madalena.

O filme Se Deus Vier Que Venha Armado, de Luis Dantas, tem pré-estreia hoje. No Caixa Belas Artes

Carlos Ari Sundfeld faz amanhã sua apresentação no concurso para professor titular da FGV Direito SP. Na banca, entre outros, Ary Osvaldo Mattos Filho.

Interinos: Gabriel Manzano, Marilia Neustein, Marina Gama Cubas e Sofia Patsch.