O filme marcando a volta de Ana Paulo Arósio, A Floresta que Se Move, foi rodado em meio às paisagens do Las Piedras, condomínio de luxo construído pelo empresário Zeco Auriemo em Punta Del Este.

Será na segunda-feira a leitura de poemas de João Bandeira feita por Arnaldo Antunes, Noemi Jaffe, Fabrício Corsaletti e Maurício Pereira. No Espaço Cult, em Pinheiros.

Abre hoje a exposição de gravuras de Arthur Luiz Piza. Na Estação Pinacoteca.

Eduardo Stupia abre mostra na Baró Galeria. Hoje.

Silvia Furmanovich e Reinaldo Lourenço fazem almoço a quatro mãos. Na segunda-feira, no Nonno Ruggero.

Felipe Machado faz show acústico, hoje, no Hotel Pullman Ibirapuera.

Lázaro Ramos lança, hoje, o livro Caderno de Rimas do João. Na Saraiva do Higienópolis. À tarde, ele marca presença na sessão do filme Tudo Que Aprendemos Juntos, no CEU Arlete Persoli, em Heliópolis.