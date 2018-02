Fabio Brito e Marcos Farrell abrem a exposição Do Cinza à Cor, com fotografias e pinturas que demonstram a relação de afeto de carroceiros e moradores de rua com seus animais. Amanhã, no Espaço Cultural Conjunto Nacional.

É amanhã o lançamento da biografia de João Carlos Martins, escrita por Ricardo Carvalho. Na Cultura da Paulista.

Depois de um encontro mundial da OIC sobre o café sem a presença do Brasil, na semana passada – por não ter pago contribuição anual à entidade – um curioso concluiu: “Pelo visto ainda veremos, também, uma Copa do Mundo sem Brasil”.