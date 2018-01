Claudio Lottemberg será homenageado na Assembleia, a pedido do deputado Delegado Olim. No dia 16.

O DJ Guy Gerber toca hoje no Bar Número.

Para o jantar do Four Seasons dia 5, no MuBE, vem o chef Vito Mollica, do estrelado restaurante Il Pallagio,

Ter o maior índice de gêmeos do planeta só mostrou a vocação da China para o “jeitinho”. É que muitos são, na verdade… irmãos de idades diferentes. Resultado: abandonaram a política do filho único.