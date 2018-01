É hoje o Pinaball, baile que comemora os 110 anos da Pinacoteca do Estado.

Adriana Pedroso e Daniela Filomeno falam sobre viagem e gastronomia hoje. Na loja da Masqué.

Começa hoje a temporada do espetáculo EleEla da Anacã Cia. de Dança. No Teatro Alfa.

A modelo Cintia Dicker arma festa para apresentar sua linha de biquínis. No Morumbi. Hoje.

Acontece hoje o lançamento do livro Arte é Energia, de Guto Lacaz, com apoio do Instituto Olga Kos. No MIS.

Abre hoje a mostra Political Abstraction, de Ralph Gibson. Na Leica Gallery.

Mano Brown faz show, hoje, na Brook’s SP.

A Galeria Lume recebe Daniel Daibem e Grupo no Tanqueray Jazz na Lume. Hoje.

Iraí Campos monta festa de Halloween em suas três casas: Le Rêve Club, The History e Tinder Club. Amanhã.

