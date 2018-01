Hilda Eddè lança, amanhã, Tito, o Papagaio. Na Livraria da Vila da Lorena.

Washington Olivetto faz palestra e recebe homenagem da Universidade Anhembi Morumbi. Hoje.

Cristal Pizza Bar & Grill comemora antecipadamente o Dia das Bruxas. Hoje.

Adalberto Piotto foi convidado pelas universidades de Harvard e Columbia a exibir seu filme, Orgulho de Ser Brasileiro. Esta semana.

Antes do jogo do Santos contra o São Paulo, esta noite, a bateria da Grande Rio dá palinha do seu samba enredo sobre a cidade de Santos.

Uma fabricante de papel higiênico anuncia hoje: vai montar o primeiro banheiro público da Oscar Freire – que será ambientado por ninguém menos que Jade Jagger– filha de Mick.