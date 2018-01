Alexandre Chade, da ONG Caminho de Abraão, faz palestra, amanhã, em Harvard.

O violinista Ryu Goto foi convidado pela Orquestra Jovem do Estado de São Paulo para participar do concerto que comemora os 120 anos da assinatura do Tratado de Amizade de Comércio e de Navegação entre Brasil e Japão. Hoje, na Sala São Paulo.

Catarina Fashion Outlet convida para inauguração da sua 1.º expansão e comemoração de aniversário. Dia 18.

Nabil Bonduki fala hoje sobre políticas para ocupação de espaços públicos no seminário Ciudades, Cultura y Futuro. Em Buenos Aires.

Adriana Lima estará presente em almoço da Vogue Eyewear. Hoje, no Manioca dos Jardins.

Marcos Mion e Fernando Ceylão estreiam a comédia Deixa Solto! Hoje, no Teatro Itália.

A Praça Victor Civita prepara uma programação especial para o Dia das Crianças, com o show Grandes Pequeninos, de Jair Oliveira e Tania Khalill. Amanhã.

Não eram poucos, anteontem, os deputados desolados, na Câmara, ao saber que Valesca Popozuda tinha passado por lá… mas já tinha ido embora. Sem avisar ninguém, a funqueira carioca foi acompanhar uma audiência sobre desmatamento.