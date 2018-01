Wanda Jacinto oferece jantar em torno de Gilberto Gil. Hoje, nos Jardins.

Vanessa Montoro recebe amanhã para abertura oficial do seu novo ateliê. Na Vila Nova Conceição.

Acontece hoje a pré-estreia da peça teatral O Semeador, de Gabriel Chalita. No Shopping Frei Caneca.

João Annibale e a equipe The Leading Hotels of The World promovem noite de gala. Hoje, no Buffet França.

A Tofiq House convida para a festa Frida Kahlo Is in the House. A acontecer na quinta-feira, nos Jardins.

Marcos Silvestre lança o livro A Virada na Carreira – Ganhe Dinheiro por Conta Própria, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional.

Não é muito, mas dá pra comemorar. Na festa de seus 21 anos hoje, a indústria de leite longa vida divulga números do setor. Que apontam crescimento de 1,5% nas vendas em 2015.